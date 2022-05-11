У Луцьку рятувальники допомогли 11-річному хлопчику, який під час тренувань на байдарках впав у воду. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Сьогодні у місті Луцьку проводилися водолазно-тренувальні спуски на річці Стир.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під час відпрацювання професійних навиків рятувальники надали допомогу дитині, яка потрапила у воду.
Група спортсменів тренувалася на байдарках і, попри те, що всі заходи безпеки були дотримані, на стрімкій течії при повороті човна 11-річна дитина не впоралась з керуванням і опинилася у воді.
Особовий склад групи надав допомогу дитині, за допомогою рятувальної мотузки та рятувального кругу дістали хлопчика на берег.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під час відпрацювання професійних навиків рятувальники надали допомогу дитині, яка потрапила у воду.
Група спортсменів тренувалася на байдарках і, попри те, що всі заходи безпеки були дотримані, на стрімкій течії при повороті човна 11-річна дитина не впоралась з керуванням і опинилася у воді.
Особовий склад групи надав допомогу дитині, за допомогою рятувальної мотузки та рятувального кругу дістали хлопчика на берег.
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У Луцьку рятувальники допомогли 11-річному хлопчику, який під час тренувань на байдарках впав у воду. ФОТО
Сьогодні, 14:42
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