У тіктоці поширюють фейк про віллу та квартиру Поліщука

У тіктоці поширюють фейк про віллу та квартиру Поліщука
У тіктоці з'явилося відео, у якому йдеться про те, що мер Луцька Ігор Поліщук нібито придбав під час повномасштабної війни віллу та квартиру. Однак ця інформація – фейк.

Відео у мережі оприлюднили вчора, 3 серпня, на порожньому акаунті. Проте ролик «залетів» у «рекомендації», тому його встигли переглянути понад 60 тисяч користувачів.

Текст у ролику, вочевидь, начитує бот. Тому квартира в Києві за «дві мільйони» євро з розкішним каміном та «мініводопадом» його не збентежила. Окрім квартири, у липні Поліщук «придбав» також віллу у Греції з басейном і будиночком для прислуги за 11 мільйонів євро.

Гроші, як зазначають у ролику, Поліщук нібито вкрав з бюджету, попередньо поділивши їх з командирами тероборони. Для підсилення очікуваного ефекту від перегляду автори відео додали, що «ціна крадіжки Поліщука – сотні наших поранених та загиблих бійців на фронті».

Станом на 15 годину під відео – понад 400 очікуваних гнівних коментарів. Щоправда, цей ролик – фейк. Ігор Поліщук вже встиг на нього відреагувати на своїй сторінці у фейсбуці, підкресливши, що за час великої війни в Україні жодного разу не виїжджав за кордон.

У коментарі ГО «Інформація в чистому вигляді» Луцький міський голова розповів, що посилання на відео йому надіслали підписники у приватні повідомлення в інстаграмі.

Імовірно, каже він, метою і було посіяти якусь зневіру і відчай у суспільстві. Але втілення – настільки примітивне і низькопробне, що, каже Ігор Поліщук, викликає хіба що сміх.

Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.

Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

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Теги: Ігор Поліщук, фейк
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