На Волині перевірятимуть технічний стан автобусів

На Волині проведуть комплекс профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті «Автобус – 2023» з 4 по 31 серпня 2023 року включно.Про це повідомили у відділі державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області.Під час практичного етапу у відділі організують роботу щодо першочергового проведення перевірок силами спільних мобільних груп у першу чергу в тих місцях і регіонах, де були скоєні дорожньо-транспортні пригоди та зафіксована найбільша кількість порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт з боку автомобільних перевізників.Також під час проведення заходів державного нагляду (контролю) особливу увагу приділять: технічному стану транспортних засобів, відповідності зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортних засобів встановленим вимогам, обов’язковому проведенню передрейсових медичних оглядів водіїв та передрейсових технічних оглядів автобусів.Інформація про результати заходів державного нагляду на автомобільному транспорті буде повідомлена додатково після 31 серпня - повідомляють у відділі державного нагляду Укртрансбезпеки у Волинській області.