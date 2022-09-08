На Волині затягуються жнива: що і скільки вдалося зібрати

На Волині затягуються жнива: що і скільки вдалося зібрати
Через несприятливі погодні умови жнивна кампанія на Волині затягується. Станом на 4 серпня аграріям вдалося повністю зібрати лише озимий ячмінь — обмолотили 60 тисяч тонн цієї культури. Дозбирують ріпак.

Про це Суспільному розповів керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко.

З його слів, станом на 4 серпня обмолотили 25 тисяч гектарів озимої пшениці, намолотили 170 тисяч тонн. Середня урожайність склала майже 60 центнерів з гектара. Також обмолотили 40 тисяч гектарів озимого ріпаку при намолоті 120 тисяч тонн. Середня урожайність – 30 центнерів з гектара. Приходить до завершення збір гороху, якого зібрано майже дві тисячі гектарів і намолочено сім тисяч тонн, – каже Юрій Юрченко.

На площі 40 гектарів уже встиг зібрати озимий ячмінь фермер Володимир Пець із села Гаруша Ковельського району. Нині молотить озимий ріпак. Чоловік каже: дощі не дають змоги зібрати пшеницю, дуже велика вологість зерна.

До повномасштабного вторгнення чоловік з сім'єю жив у місті. Нині переїхав у село та почав господарювати. Допомагає йому молотити ріпак 8-річний син Михайло.

Загалом в області на жнивах працює понад три тисячі зернозбиральних комбайнів, – каже Юрій Юрченко. З його слів, волинські аграрії уже готують поля для посіву урожаю 2024 року, наступного тижня сіятимуть ріпак.


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Теги: жнива, Волинь
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