На Волині затягуються жнива: що і скільки вдалося зібрати





Про це Юрій Юрченко.



З його слів, станом на 4 серпня обмолотили 25 тисяч гектарів озимої пшениці, намолотили 170 тисяч тонн. Середня урожайність склала майже 60 центнерів з гектара. Також обмолотили 40 тисяч гектарів озимого ріпаку при намолоті 120 тисяч тонн. Середня урожайність – 30 центнерів з гектара. Приходить до завершення збір гороху, якого зібрано майже дві тисячі гектарів і намолочено сім тисяч тонн, – каже Юрій Юрченко.



На площі 40 гектарів уже встиг зібрати озимий ячмінь фермер Володимир Пець із села Гаруша Ковельського району. Нині молотить озимий ріпак. Чоловік каже: дощі не дають змоги зібрати пшеницю, дуже велика вологість зерна.



До повномасштабного вторгнення чоловік з сім'єю жив у місті. Нині переїхав у село та почав господарювати. Допомагає йому молотити ріпак 8-річний син Михайло.



Загалом в області на жнивах працює понад три тисячі зернозбиральних комбайнів, – каже Юрій Юрченко. З його слів, волинські аграрії уже готують поля для посіву урожаю 2024 року, наступного тижня сіятимуть ріпак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через несприятливі погодні умови жнивна кампанія на Волині затягується. Станом на 4 серпня аграріям вдалося повністю зібрати лише озимий ячмінь — обмолотили 60 тисяч тонн цієї культури. Дозбирують ріпак.Про це Суспільному розповів керівник обласного управління агропромислового розвиткуЗ його слів, станом на 4 серпня обмолотили 25 тисяч гектарів озимої пшениці, намолотили 170 тисяч тонн. Середня урожайність склала майже 60 центнерів з гектара. Також обмолотили 40 тисяч гектарів озимого ріпаку при намолоті 120 тисяч тонн. Середня урожайність – 30 центнерів з гектара. Приходить до завершення збір гороху, якого зібрано майже дві тисячі гектарів і намолочено сім тисяч тонн, – каже Юрій Юрченко.На площі 40 гектарів уже встиг зібрати озимий ячмінь фермеріз села Гаруша Ковельського району. Нині молотить озимий ріпак. Чоловік каже: дощі не дають змоги зібрати пшеницю, дуже велика вологість зерна.До повномасштабного вторгнення чоловік з сім'єю жив у місті. Нині переїхав у село та почав господарювати. Допомагає йому молотити ріпак 8-річний синЗагалом в області на жнивах працює понад три тисячі зернозбиральних комбайнів, – каже Юрій Юрченко. З його слів, волинські аграрії уже готують поля для посіву урожаю 2024 року, наступного тижня сіятимуть ріпак.

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