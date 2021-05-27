Польща передала Білорусі докази порушення кордону гелікоптерами і вимагає пояснень

Польща передала Білорусі докази порушення кордону гелікоптерами і вимагає пояснень
Польща через своє посольство у Мінську передала до МЗС Білорусі підтвердження того, що білоруські військові гелікоптери 1 серпня порушили повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24

МЗС Польщі оголосило, що посольство у Мінську 4 серпня передало до Міністерства закордонних справ Білорусі "детальну інформацію, яка підтверджує факт, що 1 серпня 2023 року два білоруських військових гелікоптери порушили повітряний простір Польщі".

"Надані дані суперечать позиції Білорусі, висловленій в офіційних заявах МЗС Білорусі та Міністерства оборони. Закликаємо білоруську сторону невідкладно надати пояснення інциденту, виправити позицію з цього питання та припинити усі провокації уздовж польсько-білоруського кордону", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

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Теги: Польща, Білорусь, повітряний простір
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