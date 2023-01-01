Воїну з Волині встановили сучасний біонічний протез руки

Воїну з Волині встановили сучасний біонічний протез руки
Військовий з Луцька Михайло Бартошик, який втратив на війні праву руку, отримав біонічний протез.

Про це з посиланням на пресслужбу компанії «Алло» пише Район. Луцьк.

31-річний Михайло Бартошик з Луцька у квітні 2022 року повернувся в Україну з Чехії, де працював на виробництві, та негайно вступив до лав ЗСУ.

Михайла поранили на Бахмутському напрямку – він з побратимами тримав оборону біля села Берестове. Михайло повністю втратив праву руку, але наразі отримав біонічний протез руки з максимально можливою компенсацією втрачених функцій руки.

Протез дає змогу працювати за комп’ютером, самостійно обслуговувати себе в побуті, займатися улюбленими заняттями – протез відновлює дрібну моторику завдяки сучасним комплектуючим провідних виробників OTTOBOCK (Німеччина) та COVVI (Великобританія). Загальна вартість протезування становить близько 1,88 мільйонів гривень (45,8 тис. євро). Фінансування стало можливим завдяки кампанії «Маленькі кроки до великого руху» від національного маркетплейсу.

Після перемоги Михайло мріє відбудовувати Україну, адже працював раніше на будівництві.

Воїну з Волині встановили сучасний біонічний протез руки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: протез, Луцьк, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїну з Волині встановили сучасний біонічний протез руки
Сьогодні, 16:08
На Волині затягуються жнива: що і скільки вдалося зібрати
Сьогодні, 15:54
На Волині перевірятимуть технічний стан автобусів
Сьогодні, 15:43
На Харківщині загинув волинський футболіст, Герой Андрій Прозапас
Сьогодні, 15:22
У тіктоці поширюють фейк про віллу та квартиру Поліщука
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Військовий, якому першому на Волині встановили протез, став на ноги. ФОТО Військовий, якому першому на Волині встановили протез, став на ноги. ФОТО
06 липень, 08:35
У 100БрТрО Волині служить «донбаський оркодав». ФОТО У 100БрТрО Волині служить «донбаський оркодав». ФОТО
15 липень, 17:56
На Донеччині російські окупанти вбили волинянина Юрія Хрупчика На Донеччині російські окупанти вбили волинянина Юрія Хрупчика
02 липень, 16:05
Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО
28 червень, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїну з Волині встановили сучасний біонічний протез руки
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині затягуються жнива: що і скільки вдалося зібрати
Сьогодні, 15:54
 0
На Волині перевірятимуть технічний стан автобусів
Сьогодні, 15:43
 0
На Харківщині загинув волинський футболіст, Герой Андрій Прозапас
Сьогодні, 15:22
 0
У тіктоці поширюють фейк про віллу та квартиру Поліщука
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8