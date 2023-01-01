Воїну з Волині встановили сучасний біонічний протез руки

Михайло Бартошик, який втратив на війні праву руку, отримав біонічний протез.



Про це з посиланням на пресслужбу компанії «Алло» пише



31-річний Михайло Бартошик з Луцька у квітні 2022 року повернувся в Україну з Чехії, де працював на виробництві, та негайно вступив до лав ЗСУ.



Михайла поранили на Бахмутському напрямку – він з побратимами тримав оборону біля села Берестове. Михайло повністю втратив праву руку, але наразі отримав біонічний протез руки з максимально можливою компенсацією втрачених функцій руки.



Протез дає змогу працювати за комп’ютером, самостійно обслуговувати себе в побуті, займатися улюбленими заняттями – протез відновлює дрібну моторику завдяки сучасним комплектуючим провідних виробників OTTOBOCK (Німеччина) та COVVI (Великобританія). Загальна вартість протезування становить близько 1,88 мільйонів гривень (45,8 тис. євро). Фінансування стало можливим завдяки кампанії «Маленькі кроки до великого руху» від національного маркетплейсу.



Після перемоги Михайло мріє відбудовувати Україну, адже працював раніше на будівництві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий з Луцька, який втратив на війні праву руку, отримав біонічний протез.Про це з посиланням на пресслужбу компанії «Алло» пише Район. Луцьк 31-річний Михайло Бартошик з Луцька у квітні 2022 року повернувся в Україну з Чехії, де працював на виробництві, та негайно вступив до лав ЗСУ.Михайла поранили на Бахмутському напрямку – він з побратимами тримав оборону біля села Берестове. Михайло повністю втратив праву руку, але наразі отримав біонічний протез руки з максимально можливою компенсацією втрачених функцій руки.Протез дає змогу працювати за комп’ютером, самостійно обслуговувати себе в побуті, займатися улюбленими заняттями – протез відновлює дрібну моторику завдяки сучасним комплектуючим провідних виробників OTTOBOCK (Німеччина) та COVVI (Великобританія). Загальна вартість протезування становить близько 1,88 мільйонів гривень (45,8 тис. євро). Фінансування стало можливим завдяки кампанії «Маленькі кроки до великого руху» від національного маркетплейсу.Після перемоги Михайло мріє відбудовувати Україну, адже працював раніше на будівництві.

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