На Харківщині загинув волинський футболіст, Герой Андрій Прозапас

На Харківщині загинув волинський футболіст, Герой Андрій Прозапас
У бою з окупантами загинув футболіст з Ковельщини, захисник України Андрій Прозапас.

Про це повідомляють у Дубівській громаді.

"Житель села Вербка, Прозапас Андрій Миколайович, стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, загинув 2 серпня 2023 року, під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вільшана, Куп’янського району, Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Від сьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.

Тіло загиблого воїна нині в дорозі до рідного дому. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомлять додатково.

"Висловлюємо щирі співчуття мамі Захисника – Галині Василівні Прозапас, вчительці початкових класів Бахівської гімназії та його татові Миколі Йосиповичу, дружині, донечці і синочку, сестрам, усім хто знав, шанував і любив Андрія Прозапаса. Плачемо і сумуємо разом з вами", - наголосили у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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