На Харківщині загинув волинський футболіст, Герой Андрій Прозапас

Андрій Прозапас.



Про це повідомляють у



"Житель села Вербка, Прозапас Андрій Миколайович, стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, загинув 2 серпня 2023 року, під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вільшана, Куп’янського району, Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Від сьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.



Тіло загиблого воїна нині в дорозі до рідного дому. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомлять додатково.



"Висловлюємо щирі співчуття мамі Захисника – Галині Василівні Прозапас, вчительці початкових класів Бахівської гімназії та його татові Миколі Йосиповичу, дружині, донечці і синочку, сестрам, усім хто знав, шанував і любив Андрія Прозапаса. Плачемо і сумуємо разом з вами", - наголосили у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинув футболіст з Ковельщини, захисник УкраїниПро це повідомляють у Дубівській громаді "Житель села Вербка, Прозапас Андрій Миколайович, стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, загинув 2 серпня 2023 року, під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вільшана, Куп’янського району, Харківської області", - йдеться в повідомленні.Від сьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.Тіло загиблого воїна нині в дорозі до рідного дому. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомлять додатково."Висловлюємо щирі співчуття мамі Захисника –, вчительці початкових класів Бахівської гімназії та його татові, дружині, донечці і синочку, сестрам, усім хто знав, шанував і любив Андрія Прозапаса. Плачемо і сумуємо разом з вами", - наголосили у громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію