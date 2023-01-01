На Харківщині загинув волинський футболіст, Герой Андрій Прозапас
Сьогодні, 15:22
У бою з окупантами загинув футболіст з Ковельщини, захисник України Андрій Прозапас.
Про це повідомляють у Дубівській громаді.
"Житель села Вербка, Прозапас Андрій Миколайович, стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, загинув 2 серпня 2023 року, під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вільшана, Куп’янського району, Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Від сьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Тіло загиблого воїна нині в дорозі до рідного дому. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомлять додатково.
"Висловлюємо щирі співчуття мамі Захисника – Галині Василівні Прозапас, вчительці початкових класів Бахівської гімназії та його татові Миколі Йосиповичу, дружині, донечці і синочку, сестрам, усім хто знав, шанував і любив Андрія Прозапаса. Плачемо і сумуємо разом з вами", - наголосили у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у Дубівській громаді.
"Житель села Вербка, Прозапас Андрій Миколайович, стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, загинув 2 серпня 2023 року, під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вільшана, Куп’янського району, Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Від сьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Тіло загиблого воїна нині в дорозі до рідного дому. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомлять додатково.
"Висловлюємо щирі співчуття мамі Захисника – Галині Василівні Прозапас, вчительці початкових класів Бахівської гімназії та його татові Миколі Йосиповичу, дружині, донечці і синочку, сестрам, усім хто знав, шанував і любив Андрія Прозапаса. Плачемо і сумуємо разом з вами", - наголосили у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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