У Луцькому районі нетверезий водій МАН «не вписався» в парковку на заправці





Про це пише газета



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області, які прибули на місце події, зауважили, що водій нетверезий.



Правоохоронці склали на водія адміністративні протоколи, які передбачають адміністративну відповідальність за керування авто в нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Скобелка Луцького району нетверезий водій автомобіля МАН, в’їжджаючи на парковку АЗС, пошкодив бордюр.Про це пише газета Волинь Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області, які прибули на місце події, зауважили, що водій нетверезий.Правоохоронці склали на водія адміністративні протоколи, які передбачають адміністративну відповідальність за керування авто в нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів.

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