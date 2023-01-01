У Луцькому районі нетверезий водій МАН «не вписався» в парковку на заправці

У Луцькому районі нетверезий водій МАН «не вписався» в парковку на заправці
У селі Скобелка Луцького району нетверезий водій автомобіля МАН, в’їжджаючи на парковку АЗС, пошкодив бордюр.

Про це пише газета Волинь.

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області, які прибули на місце події, зауважили, що водій нетверезий.

Правоохоронці склали на водія адміністративні протоколи, які передбачають адміністративну відповідальність за керування авто в нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів.

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Теги: п'яний, Скобелка
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