У Луцькому районі нетверезий водій МАН «не вписався» в парковку на заправці
Сьогодні, 13:53
У селі Скобелка Луцького району нетверезий водій автомобіля МАН, в’їжджаючи на парковку АЗС, пошкодив бордюр.
Про це пише газета Волинь.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області, які прибули на місце події, зауважили, що водій нетверезий.
Правоохоронці склали на водія адміністративні протоколи, які передбачають адміністративну відповідальність за керування авто в нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів.
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Про це пише газета Волинь.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області, які прибули на місце події, зауважили, що водій нетверезий.
Правоохоронці склали на водія адміністративні протоколи, які передбачають адміністративну відповідальність за керування авто в нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів.
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