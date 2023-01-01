Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників
Сьогодні, 4 серпня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції.

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

"Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання. Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21", - зазначають у Мінреінтеграції.

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Теги: Захисники, повернення, загиблі
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