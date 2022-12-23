На Волині спіймали грабіжника, який на вулиці погрожував чоловікові ножем та вимагав гаманець

На Волині спіймали грабіжника, який на вулиці погрожував чоловікові ножем та вимагав гаманець
Нововолинські поліцейські затримали зухвалого зловмисника, який погрожував чоловікові ножем та вимагав гаманець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора зранку, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення від 30-річного мешканця Нововолинська про злочин, скоєний проти нього.

Близько 5 ранку, коли чоловік перебував біля свого автомобіля на одній із вулиць міста, до нього підійшов невідомий у саморобній масці. Зловмисник почав погрожувати йому ножем та вимагав віддати гаманець. На щастя, чоловік швидко зреагував, йому вдалося осліпити нападника ліхтариком телефона та втекти.

Він одразу ж викликав поліцію, надав детальний опис зловмисника. Правоохоронці обстежили територію, поспілкувалися з громадянами, провели ряд інших слідчо-оперативних дій, зокрема, вилучили й речові докази – ніж та маску, які використовував розбійник.

Буквально за декілька годин його особу встановили й затримали – це 32-річний мешканець Нововолинська. Чоловік раніше вчиняв схожі злочини, нині у суді слухається справа щодо крадіжки, скоєної ним.

Зловмиснику вже оголосили про підозру за розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану. Сьогодні слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: Нововолинськ, грабіжник, ніж
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