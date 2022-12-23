На Волині спіймали грабіжника, який на вулиці погрожував чоловікові ножем та вимагав гаманець
Сьогодні, 11:30
Нововолинські поліцейські затримали зухвалого зловмисника, який погрожував чоловікові ножем та вимагав гаманець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора зранку, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення від 30-річного мешканця Нововолинська про злочин, скоєний проти нього.
Близько 5 ранку, коли чоловік перебував біля свого автомобіля на одній із вулиць міста, до нього підійшов невідомий у саморобній масці. Зловмисник почав погрожувати йому ножем та вимагав віддати гаманець. На щастя, чоловік швидко зреагував, йому вдалося осліпити нападника ліхтариком телефона та втекти.
Він одразу ж викликав поліцію, надав детальний опис зловмисника. Правоохоронці обстежили територію, поспілкувалися з громадянами, провели ряд інших слідчо-оперативних дій, зокрема, вилучили й речові докази – ніж та маску, які використовував розбійник.
Буквально за декілька годин його особу встановили й затримали – це 32-річний мешканець Нововолинська. Чоловік раніше вчиняв схожі злочини, нині у суді слухається справа щодо крадіжки, скоєної ним.
Зловмиснику вже оголосили про підозру за розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану. Сьогодні слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора зранку, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення від 30-річного мешканця Нововолинська про злочин, скоєний проти нього.
Близько 5 ранку, коли чоловік перебував біля свого автомобіля на одній із вулиць міста, до нього підійшов невідомий у саморобній масці. Зловмисник почав погрожувати йому ножем та вимагав віддати гаманець. На щастя, чоловік швидко зреагував, йому вдалося осліпити нападника ліхтариком телефона та втекти.
Він одразу ж викликав поліцію, надав детальний опис зловмисника. Правоохоронці обстежили територію, поспілкувалися з громадянами, провели ряд інших слідчо-оперативних дій, зокрема, вилучили й речові докази – ніж та маску, які використовував розбійник.
Буквально за декілька годин його особу встановили й затримали – це 32-річний мешканець Нововолинська. Чоловік раніше вчиняв схожі злочини, нині у суді слухається справа щодо крадіжки, скоєної ним.
Зловмиснику вже оголосили про підозру за розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану. Сьогодні слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.
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