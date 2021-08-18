Погрожував ножем: у місті на Волині зловмисник намагався пограбувати чоловіка





Про це пише



Подія трапилась напроти одного з багатоквартирних будинків. Як повідомили правоохоронці, зловмиснику не вдалось забрати жодних особистих речей чоловіка.



Потерпілий медичної допомоги не потребував. Нині поліція встановлює усі обставини та проводить заходи щодо встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3-го серпня близько 4:30 ранку у Нововолинську на вулиці Героїв ЗСУ невідомий чоловік підійшов до мешканця будинку, який перебував у дворі біля свого автомобіля, та, погрожуючи ножем, вимагав віддати гаманець.Про це пише БУГ Подія трапилась напроти одного з багатоквартирних будинків. Як повідомили правоохоронці, зловмиснику не вдалось забрати жодних особистих речей чоловіка.Потерпілий медичної допомоги не потребував. Нині поліція встановлює усі обставини та проводить заходи щодо встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію