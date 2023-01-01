Нетверезий лучанин на пішохідному переході збив 19-річного хлопця. ФОТО

Вчора, 2 серпня, на Волині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У Ковелі близько 17 години 59-річний водій Peugeot допустив наїзд на 42-річного велосипедиста, який виїжджав на проїжджу частину із другорядної дороги. Внаслідок – чоловік отримав травми, його госпіталізували у відділення реанімації. Водій автівки був тверезий.Цього ж дня у Згоранах близько 23 години 48-річний лучанин, будучи у стані сп’яніння, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та наїхав на 19-річного жителя Луцького району, який переходив дорогу по неосвітленому пішохідному переході. Хлопця ушпиталили до місцевої лікарні. З місця події вилучили автомобіль.За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 та 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудових розслідувань буде з’ясовано усі обставини аварій.