У Світязі п'яний водій Audi зіткнувся з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 15:04
Вчора, 2 серпня, у Світязі трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У Світязі нетверезий 39-річний водій Audi, виїжджаючи на головну дорогу «Шацьк – Світязь – Залісся», не надав переваги в русі та зіткнувся з маршрутним таксі Volkswagen. Водій та пасажир буса внаслідок цього отримали тілесні ушкодження, нині вони в лікарні.
За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 та 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудових розслідувань буде з’ясовано обставини аварії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У Світязі нетверезий 39-річний водій Audi, виїжджаючи на головну дорогу «Шацьк – Світязь – Залісся», не надав переваги в русі та зіткнувся з маршрутним таксі Volkswagen. Водій та пасажир буса внаслідок цього отримали тілесні ушкодження, нині вони в лікарні.
За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 та 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудових розслідувань буде з’ясовано обставини аварії.
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