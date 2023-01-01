У Світязі п'яний водій Audi зіткнувся з маршруткою. ФОТО

У Світязі п'яний водій Audi зіткнувся з маршруткою. ФОТО
Вчора, 2 серпня, у Світязі трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У Світязі нетверезий 39-річний водій Audi, виїжджаючи на головну дорогу «Шацьк – Світязь – Залісся», не надав переваги в русі та зіткнувся з маршрутним таксі Volkswagen. Водій та пасажир буса внаслідок цього отримали тілесні ушкодження, нині вони в лікарні.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 та 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудових розслідувань буде з’ясовано обставини аварії.
У Світязі п'яний водій Audi зіткнувся з маршруткою. ФОТО

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Теги: Світязь, ДТП, маршрутка
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