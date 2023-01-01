На Волині розпочав роботу новий відділ митного оформлення
Сьогодні, 14:37
На Волині відкрили новий відділ митного оформлення.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.
"У структурі митного поста "Ковель" Волинської митниці розпочав свою діяльність новий відділ митного оформлення (код підрозділу - UA205180). Розташований він за адресою: Волинська область, Ковельський район, смт. Люблинець, вул. Заводська 7А. Зона митного контролю цього підрозділу облаштована інфраструктурою, необхідною для здійснення митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особовий склад працює за графіком: щоденно з 9:00 до 21:00.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.
"У структурі митного поста "Ковель" Волинської митниці розпочав свою діяльність новий відділ митного оформлення (код підрозділу - UA205180). Розташований він за адресою: Волинська область, Ковельський район, смт. Люблинець, вул. Заводська 7А. Зона митного контролю цього підрозділу облаштована інфраструктурою, необхідною для здійснення митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особовий склад працює за графіком: щоденно з 9:00 до 21:00.
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