На Волині розпочав роботу новий відділ митного оформлення

На Волині розпочав роботу новий відділ митного оформлення
На Волині відкрили новий відділ митного оформлення.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

"У структурі митного поста "Ковель" Волинської митниці розпочав свою діяльність новий відділ митного оформлення (код підрозділу - UA205180). Розташований він за адресою: Волинська область, Ковельський район, смт. Люблинець, вул. Заводська 7А. Зона митного контролю цього підрозділу облаштована інфраструктурою, необхідною для здійснення митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особовий склад працює за графіком: щоденно з 9:00 до 21:00.

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Теги: Волинська митниця
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