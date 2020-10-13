Розтрощені три автівки: у Луцьку – ДТП на Рівненській
Сьогодні, 14:17
Сьогодні, 3 серпня, близько 11-ї години патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці автопригоди поліцейські встановили, що керманич Peugeot не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції. Через це й здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, який від удару по інерції зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Останній зупинився, щоб виконати поворот ліворуч.
В автопригоді ніхто не травмувався, лише легковики зазнали механічних пошкоджень.
На порушника ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці автопригоди поліцейські встановили, що керманич Peugeot не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції. Через це й здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, який від удару по інерції зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Останній зупинився, щоб виконати поворот ліворуч.
В автопригоді ніхто не травмувався, лише легковики зазнали механічних пошкоджень.
На порушника ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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