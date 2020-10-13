Розтрощені три автівки: у Луцьку – ДТП на Рівненській

Сьогодні, 3 серпня, близько 11-ї години патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці автопригоди поліцейські встановили, що керманич Peugeot не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції. Через це й здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, який від удару по інерції зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Останній зупинився, щоб виконати поворот ліворуч.В автопригоді ніхто не травмувався, лише легковики зазнали механічних пошкоджень.На порушника ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.