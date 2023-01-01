На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Олькевич

Віктор Олькевич.



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"Із глибоким смутком повідомляємо, що, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини у Харківській області, загинув навідник першого єгерського батальйону, солдат Віктор Володимирович Олькевич, 1969 року народження, житель с. Ворона. Розпорядженням сільського голови в громаді оголошено триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію про прибуття тіла і чин похорону повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили у Колодяжненській громаді."Із глибоким смутком повідомляємо, що, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини у Харківській області, загинув навідник першого єгерського батальйону, солдат Віктор Володимирович Олькевич, 1969 року народження, житель с. Ворона. Розпорядженням сільського голови в громаді оголошено триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію про прибуття тіла і чин похорону повідомлять додатково.

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