На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Олькевич

На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Олькевич
У бою з окупантами загинув військовослужбовець з Волині Віктор Олькевич.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Із глибоким смутком повідомляємо, що, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини у Харківській області, загинув навідник першого єгерського батальйону, солдат Віктор Володимирович Олькевич, 1969 року народження, житель с. Ворона. Розпорядженням сільського голови в громаді оголошено триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про прибуття тіла і чин похорону повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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