На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Олькевич
Сьогодні, 14:50
У бою з окупантами загинув військовослужбовець з Волині Віктор Олькевич.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Із глибоким смутком повідомляємо, що, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини у Харківській області, загинув навідник першого єгерського батальйону, солдат Віктор Володимирович Олькевич, 1969 року народження, житель с. Ворона. Розпорядженням сільського голови в громаді оголошено триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про прибуття тіла і чин похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Із глибоким смутком повідомляємо, що, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини у Харківській області, загинув навідник першого єгерського батальйону, солдат Віктор Володимирович Олькевич, 1969 року народження, житель с. Ворона. Розпорядженням сільського голови в громаді оголошено триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про прибуття тіла і чин похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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