В аварії на Одещині загинув військовий з Волині Володимир Сливка

Володимир Сливка.



Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



У середу, 2 серпня, у Дубечненській громаді прощалися із воїном Нацгвардії Володимиром Володимировичем Сливкою.



Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Дубечне.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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