В аварії на Одещині загинув військовий з Волині Володимир Сливка
Сьогодні, 14:02
У дорожньо-транспортній пригоді на Одещині загинув нацгвардієць з Волині Володимир Сливка.
Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
У середу, 2 серпня, у Дубечненській громаді прощалися із воїном Нацгвардії Володимиром Володимировичем Сливкою.
Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Дубечне.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
У середу, 2 серпня, у Дубечненській громаді прощалися із воїном Нацгвардії Володимиром Володимировичем Сливкою.
Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Дубечне.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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