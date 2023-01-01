На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Романюк

На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Романюк
Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині Микола Романюк.

Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.

"2 серпня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням російської федерації на Луганщині загинув молодший сержант 100-ї окремої бригади територіальної оборони Романюк Микола Васильович, 1991 року народження житель села Бихів", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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