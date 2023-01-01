Частина «вагнерівців» у Білорусі підійшла до кордону Литви, — президент Науседа





Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, пише



Представники країн зустрілися, щоб обговорити безпекову ситуацію на кордоні, загрози, які створюють «вагнерівці», ймовірність провокацій і готовність їм протидіяти.



«Ми фактично порівняли ті дані, які маємо в обох, і можемо констатувати, що вони дуже схожі — кількість бойовиків "Вагнера", які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі або близько до цього числа. Частина бойовиків підійшли до нашого кордону, зайнявши позиції в районі Гродно», — сказав Науседа.



Він додав, що така ситуація є дуже зручною для організації провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордоні.



За його словами, охорона литовського кордону вже посилена, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії.



Науседа припустив, що кількість «вагнерівців» ​​у Білорусі може зрости до 10 тисяч. Президент наголосив, що Литва уважно стежить за ситуацією і готова вжити заходів для протидії всім загрозам своїй безпеці.



«Можна по-різному оцінювати наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але цілком очевидно одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися своєю присутністю у безпосередній близькості від західного кордону Білорусі для можливих провокацій проти країн НАТО», — сказав Науседа.

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