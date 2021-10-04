Померла волинська письменниця: сьогодні – прощання

Надія Корнійчук. Сьогодні, 3 серпня, з нею прощаються у селі Прилуцьке.



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Надія Корнійчук народилася 1934 року. Вона відома як письменниця, перекладачка, літературознавиця, громадська діячка, членкиня Національної спілки краєзнавців України, засновниця філії Всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги. Надія Корнійчук – авторка понад 20 книг. Серед них – поетичні, для дітей, дослідницько-краєзнавчі.



Зокрема варто згадати її книгу «Ой, ти розрив-трава» – про українсько-польське протистояння на Волині у 40-х роках ХХ століття, книгу «Мамо, не плач» – про учасника Революції гідності і АТО Тараса Герасимюка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла волинська письменниця. Сьогодні, 3 серпня, з нею прощаються у селі Прилуцьке.Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал Надія Корнійчук народилася 1934 року. Вона відома як письменниця, перекладачка, літературознавиця, громадська діячка, членкиня Національної спілки краєзнавців України, засновниця філії Всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги. Надія Корнійчук – авторка понад 20 книг. Серед них – поетичні, для дітей, дослідницько-краєзнавчі.Зокрема варто згадати її книгу «Ой, ти розрив-трава» – про українсько-польське протистояння на Волині у 40-х роках ХХ століття, книгу «Мамо, не плач» – про учасника Революції гідності і АТО Тараса Герасимюка.

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