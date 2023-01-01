СБУ і ДБР обшукують нардепа Дубінського, який під приводом лікування батька виїхав за кордон

СБУ і ДБР обшукують нардепа Дубінського, який під приводом лікування батька виїхав за кордон
Працівники ДБР спільно з СБУ проводять обшуки у народного депутата України, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. Йдеться про Олександра Дубінського.

Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну. Своєю чергою, батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в т.ч. до державних органів, що може свідчити про їх підробку.

Досудове розслідування здійснюється за фактами службового підроблення та несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
СБУ і ДБР обшукують нардепа Дубінського, який під приводом лікування батька виїхав за кордон

Слідчі дії тривають.

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Теги: Дубінський, нардеп, обшуки
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