На Волині помер полковник у відставці, учасник АТО Володимир Ткачук

Ткачука Володимира Івановича.



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Попрощатися з чоловіком можна буде у четвер, 3 серпня. Віддати останню шану Володимиру Ткачуку можна буде о 13:00 у домі, де він проживав.



Довідково: Ткачук Володимир Іванович народився 13 травня 1960 року. Випускник Рязанського десантного училища, учасник бойових дій, у тому числі АТО, полковник у відставці, неодноразово відзначений бойовими нагородами за успішне виконання бойових завдань.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого.

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