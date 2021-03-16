На Волині помер полковник у відставці, учасник АТО Володимир Ткачук

На Волині помер полковник у відставці, учасник АТО Володимир Ткачук
Перестало битися серце воїна-афганця, учасника АТО з Рожища Ткачука Володимира Івановича.

Про це пише Район.Рожище.

Попрощатися з чоловіком можна буде у четвер, 3 серпня. Віддати останню шану Володимиру Ткачуку можна буде о 13:00 у домі, де він проживав.

Довідково: Ткачук Володимир Іванович народився 13 травня 1960 року. Випускник Рязанського десантного училища, учасник бойових дій, у тому числі АТО, полковник у відставці, неодноразово відзначений бойовими нагородами за успішне виконання бойових завдань.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого.

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Теги: Волинь, смерть, учасник АТО, афганець
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