На Волині 63-річний п'яний скутерист намагався відкупитись від поліції

На Волині 63-річний п'яний скутерист намагався відкупитись від поліції
На Волині водій керував напідпитку та намагався відкупитись: поліція задокументувала факт хабарництва.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, близько 20 години вечора, у Гаразджі поліцейський офіцер громади зупинив 63-річного скутериста за порушення ним правил дорожнього руху.

Під час спілкування із водієм та перевірки його документів поліцейський виявив у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти тест керманич погодився - результат становив 2,15 проміле, що у 10 разів перевищує норму.

Аби не бути притягнутим до відповідальності, чоловік запропонував поліцейському вирішити питання на місці та, незважаючи на попередження, поклав грошові кошти у сумі 4 тисячі гривень під коврик службового авто.

Поліцейський одразу ж викликав на місце події слідчо-оперативну групу для документування факту хабарництва. Грошові кошти вилучили.

Нині вирішується питання про внесення відомостей кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Разом з цим, за порушення правил дорожнього руху та керування напідпитку на водія склали адміністративні матеріали за ч. 5 ст. 121, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 130 КУпАП.

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Теги: Волинь, скутерист, хабар, поліція
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