Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні





Про це Олександр Прокудін.



"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою “швидкої” їх шпиталізували", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.



Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.



У МВС зазначили, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.



Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вранці вдарила по Херсону: обстріляла Свято-Катериненський собор в центрі міста.Про це повідомив голова ОВА"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою “швидкої” їх шпиталізували", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.У МВС зазначили, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.

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