Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні
Сьогодні, 11:03
Росія вранці вдарила по Херсону: обстріляла Свято-Катериненський собор в центрі міста.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою “швидкої” їх шпиталізували", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.
Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.
У МВС зазначили, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.
Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою “швидкої” їх шпиталізували", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.
Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.
У МВС зазначили, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.
Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні
Сьогодні, 11:03
Київ та Червоний Хрест України підписали Меморандум про співпрацю щодо допомоги військовим, – Віталій Кличко
Сьогодні, 10:59
Як волиняни отримують мікрогранти від держави на «Власну справу» і хто може розраховувати на цю можливість
Сьогодні, 10:50
Медіа