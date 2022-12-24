Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні

Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні
Росія вранці вдарила по Херсону: обстріляла Свято-Катериненський собор в центрі міста.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою “швидкої” їх шпиталізували", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.

Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.

У МВС зазначили, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.

Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.
Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні
Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні
Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні

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Теги: Херсон, обстріл, тролейбус, церква
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