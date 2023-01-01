Київ та Червоний Хрест України підписали Меморандум про співпрацю щодо допомоги військовим, – Віталій Кличко

Київ та Червоний Хрест України підписали Меморандум про співпрацю щодо допомоги військовим, – Віталій Кличко
Міська влада Києва та Товариство Червоного Хреста України підписали Меморандум про співпрацю з питань допомоги військовим і цивільним, які постраждали від війни.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України. Він, насамперед, передбачає співробітництво в реабілітації військових та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, з якою вдерлася росія», - повідомив Кличко.

За його словами, зокрема, йдеться про придбання сучасного реабілітаційного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створює місто. В частині його приміщень триває ремонт, а в частині вже лікуються та проходять реабілітацію наші захисники, зазначив Кличко.

В Меморандумі закріплені й інші напрямки співпраці.

«Також заплановані навчання фахівців, які надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу для військових та спеціалістів, які працюватимуть із постраждалими цивільними. Меморандумом передбачені й заходи, які сприятимуть соціалізації ветеранів», - наголосив мер Києва.

На першому етапі реалізації Меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів, підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка до 5 млрд грн збільшено видатки міського бюджету на допомогу ЗСУ. Також мер Києва виступив з ініціативою законодавчо дозволити громадам допомагати не лише тим військовим підрозділам, які зареєстровані на їх території, але й усім іншим.
Київ та Червоний Хрест України підписали Меморандум про співпрацю щодо допомоги військовим, – Віталій Кличко
Київ та Червоний Хрест України підписали Меморандум про співпрацю щодо допомоги військовим, – Віталій Кличко

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Теги: Кличко, Червоний Хрест
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Коментарі 1
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На біса тягнете сюди того київського хабарника?
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