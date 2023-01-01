Як волиняни отримують мікрогранти від держави на «Власну справу» і хто може розраховувати на цю можливість
Сьогодні, 10:50
Державна програма безповоротних грантів «Власна справа», яка стартувала ще в липні 2022-го, стає все популярнішою. За цей час її переможцями стали майже 6 тисяч підприємців з усієї України.
На Волині за час існування програми рішення про надання мікрогранту отримали 213 осіб, повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
Із числа заявників 3 людини – учасники бойових дій та члени їхніх сімей. Загальна сума коштів, які виділять підприємцям – 47,7 млн гривень. Окрім розвитку бізнесу, такі проєкти покликані створити нові робочі місця. Так, в межах області планують відкрити 377 вакансій. Наразі 179 з них вже укомплектовані.
З-поміж напрямків ведення волинського бізнесу, на які виділили кошти: відкриття пекарень, кондитерських, кав’ярень та фаст-фудів, створення станцій технічного обслуговування, виготовлення швейних виробів, продаж продовольчих товарів, виробництво замороженої продукції, створення сімейних молочних ферм, розширення бізнесу в сфері стоматології, металообробки, надання бухгалтерських, аудиторських, юридичних послуг та інші.
Для тих, хто тільки планує скористатися грантовою програмою нагадують: найперше потрібно підготувати бізнес-план та подати заявку. Це можна зробити самостійно через Дію. Там же розміщений і зразок бізнес-плану, який потрібно завантажити. Після подачі і розгляду, його треба захистити. І за умови успіху – отримати кошти.
Довідково:
За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.
Окрім того, учасники та учасниці бойових дій, а також їхні дружини/чоловіки теж можуть подати заявку на отримання гранту від держави на старт чи розвиток власної справи:
- до 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати ветеран за умови створення щонайменше 1го робочого місця;
- до 500 тисяч гривень може отримати подружжя учасника бойових дій за умови створення щонайменше 2-х робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% коштів надає держава, 30% —грантоотримувач;
- до 1 млн гривень може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менше, ніж 3 роки зареєстрований як ФОП. Співфінансування за цією програмою таке: 70% коштів надає держава, 30% —грантоотримувач;
Більше інформації про «Власну справу» за посиланням.
Окрім того, можна звернутися за консультацією до фахівців служби зайнятості, зателефонувавши на гарячу лінію: 066) 353-74-95, (068) 063-42-15.
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На Волині за час існування програми рішення про надання мікрогранту отримали 213 осіб, повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
Із числа заявників 3 людини – учасники бойових дій та члени їхніх сімей. Загальна сума коштів, які виділять підприємцям – 47,7 млн гривень. Окрім розвитку бізнесу, такі проєкти покликані створити нові робочі місця. Так, в межах області планують відкрити 377 вакансій. Наразі 179 з них вже укомплектовані.
З-поміж напрямків ведення волинського бізнесу, на які виділили кошти: відкриття пекарень, кондитерських, кав’ярень та фаст-фудів, створення станцій технічного обслуговування, виготовлення швейних виробів, продаж продовольчих товарів, виробництво замороженої продукції, створення сімейних молочних ферм, розширення бізнесу в сфері стоматології, металообробки, надання бухгалтерських, аудиторських, юридичних послуг та інші.
Для тих, хто тільки планує скористатися грантовою програмою нагадують: найперше потрібно підготувати бізнес-план та подати заявку. Це можна зробити самостійно через Дію. Там же розміщений і зразок бізнес-плану, який потрібно завантажити. Після подачі і розгляду, його треба захистити. І за умови успіху – отримати кошти.
Довідково:
За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.
Окрім того, учасники та учасниці бойових дій, а також їхні дружини/чоловіки теж можуть подати заявку на отримання гранту від держави на старт чи розвиток власної справи:
- до 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати ветеран за умови створення щонайменше 1го робочого місця;
- до 500 тисяч гривень може отримати подружжя учасника бойових дій за умови створення щонайменше 2-х робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% коштів надає держава, 30% —грантоотримувач;
- до 1 млн гривень може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менше, ніж 3 роки зареєстрований як ФОП. Співфінансування за цією програмою таке: 70% коштів надає держава, 30% —грантоотримувач;
Більше інформації про «Власну справу» за посиланням.
Окрім того, можна звернутися за консультацією до фахівців служби зайнятості, зателефонувавши на гарячу лінію: 066) 353-74-95, (068) 063-42-15.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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