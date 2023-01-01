На Волині двох малих дітей забрали до лікарні, бо батьки пиячать та не доглядають за ними
Сьогодні, 10:33
Днями у Шацькій громаді комісія прийняла рішення про термінове поміщення двох малолітніх дітей, жителів села Прип'ять, до медичного закладу.
Про це повідомляють на сайті громади.
Інформують, що це зробили з метою уникнення загрози життю і здоров'ю дітей. Адже батьки зловживають алкоголем, неналежно виконують батьківські обов'язки і систематично не дотримуються рекомендацій лікаря щодо догляду за хворою новонародженою дитиною.
Окрім того, комісія відвідала інші сім'ї, які перебувають у полі зору служби у справах дітей, відділу соціальних служб.
Відвідали також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в селі Самійличі. Обстежили умови проживання, виховання та утримання, а також обговорено подальше влаштування до сімейних форм виховання однієї дитини.
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Про це повідомляють на сайті громади.
Інформують, що це зробили з метою уникнення загрози життю і здоров'ю дітей. Адже батьки зловживають алкоголем, неналежно виконують батьківські обов'язки і систематично не дотримуються рекомендацій лікаря щодо догляду за хворою новонародженою дитиною.
Окрім того, комісія відвідала інші сім'ї, які перебувають у полі зору служби у справах дітей, відділу соціальних служб.
Відвідали також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в селі Самійличі. Обстежили умови проживання, виховання та утримання, а також обговорено подальше влаштування до сімейних форм виховання однієї дитини.
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