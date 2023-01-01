На Волині двох малих дітей забрали до лікарні, бо батьки пиячать та не доглядають за ними

На Волині двох малих дітей забрали до лікарні, бо батьки пиячать та не доглядають за ними
Днями у Шацькій громаді комісія прийняла рішення про термінове поміщення двох малолітніх дітей, жителів села Прип'ять, до медичного закладу.

Про це повідомляють на сайті громади.

Інформують, що це зробили з метою уникнення загрози життю і здоров'ю дітей. Адже батьки зловживають алкоголем, неналежно виконують батьківські обов'язки і систематично не дотримуються рекомендацій лікаря щодо догляду за хворою новонародженою дитиною.

Окрім того, комісія відвідала інші сім'ї, які перебувають у полі зору служби у справах дітей, відділу соціальних служб.

Відвідали також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в селі Самійличі. Обстежили умови проживання, виховання та утримання, а також обговорено подальше влаштування до сімейних форм виховання однієї дитини.

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