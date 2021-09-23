Які щеплення мають бути у дорослих людей

Вакцинація є одним з найнадійніших способів захисту від інфекційних захворювань, що створюють загрозу для життя.За оцінками ВООЗ, щеплення дозволяють щорічно запобігати близько 3 мільйонам смертей, повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб з посиланням на МОЗ України.Розповсюджений міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Насправді, імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин — ревакцинація. Так само дорослим обов’язково треба вакцинуватися проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві.Тож, фахівці нагадують, які рекомендовані щеплення має мати дорослий українець, який дбає про своє здоров’я.Якщо ви не впевнені, чи вакцинували вас у дитинстві, зверніться до свого сімейного лікаря і він розробить індивідуальний графік щеплень.Також важливо памʼятати, що після 16 кожні 10 років необхідно вакцинуватися від дифтерії і правця.Які рекомендовані щеплення рекомендовано мати дорослим:Дітей почали планово щепити від гепатиту В лише у 2000-х.Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві, це захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції — цирозу й раку печінки. Гепатит В не лікується, при захворюванні вимагає пожиттєвої терапії.Курс вакцинації включає три щеплення від гепатиту В.Гепатит А — запальне захворювання печінки, що лікується тривалий час і в окремих випадках спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та навіть смерть.Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту А і В.Щеплення від грипу рекомендовано робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих ускладнень та смерті. У групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами.Вакцину можна придбати власним коштом. Для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація від грипу в Україні безоплатна.Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої — пневмокок. Тому людям із групи ризику (старшим за 65, із хронічними захворюваннями) варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.Менінгококи — це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50 % випадків закінчуються летально.В Україні наявні вакцини від чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку.Вакцинація від COVID-19 убезпечить від ускладнень та госпіталізації. Щеплення безоплатні.Первинний курс включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Дія вакцини в подальшому поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через 5 місяців, друге через 4.