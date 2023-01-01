Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО

Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО
Учасниці луцького гурту "3ʼbeauties" Анна Ткач, Олександра Коровицька та Владислава Волинець потрапили у п'ятірку фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.

Суспільне познайомилося з учасницями гурту та разом із ними вперше почули пісню, яку дівчата виконуватимуть у заключному етапі нацвідбору.

Анна Ткач

Анні Ткач - 13 років. Дівчина розповіла: музикою займається чотири роки. Гурт "3ʼbeauties" створили на початку повномасштабної війни.
Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО

"Спочатку ми були конкурентами на різних конкурсах, концертах, а потім вирішили об'єднатися. Обожнюю творчі колаборації з друзями, різними музикантами. Ще маю таке незвичне захоплення – стрільба з лука", – ділиться вокалістка.

Зі слів Анни, своє життя вона планує пов'язати із музикою. Саме спів і виступи на сцені бачить у майбутньому.

Влада Волинець

12-річна Влада Волинець окрім співів обожнює малювати. Дівчина вміє грати на гітарі і фортепіано, пише авторські пісні.
Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО

Дівчина каже, що спершу співати в гурті буле нелегко: "Це перше тріо, з яким я співаю, мій перший гурт. Спочатку було важко, щоб вилаштувати голоси й тримати свою партію, а далі звикаєш і йде все супер".

Після початку війни, – говорить лучанка, – намалювала дві патріотичні картини. творчі роботи вдалося продати, гроші дівчина перерахувала на допомогу військовим.

Олександра Коровицька

13-річна Олександра Коровицька розповіла – учасниці "3ʼbeauties" збираються разом двічі на тиждень. У вільний від співів час дівчина займається верховою їздою, якою захопилася ще у сім років.
Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО

"До війни співала і англійські, і українські після. Більше іноземні, а зараз почала більше співати українські пісні", – ділиться вокалістка.

Зі слів Олександри, усі три учасниці активно долучаються до допомоги українській армії. Дівчата неодноразово брали участь у благодійних концертах зі збору коштів на ЗСУ.

Підготовка до нацвідбору

Увійшовши в п'ятірку фіналістів дівчата дуже зраділи. Нині – активно готуються і постійно тримають зв'язок із викладачкою вокалу Інною Кириченко.

"Я їх буду збирати стільки, скільки потрібно: і в день, і в ніч, і в обід, і ввечері. Скільки потрібно – стільки будемо займатися, ми готові до цього", – говорить викладачка.
Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО

Під час знімання сюжету Інна Кириченко вперше увімкнула дівчатам пісню, яку "3ʼbeauties" виконуватимуть на заключному етапі нацвідбору. Як учасниці відреагували на запропоновану композицію – у відео.


Що відомо про дитяче Євробачення 2023

Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023" відбудеться в жовтні у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору долучаться три члени журі. Склад журі фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.

Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

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Теги: Дитяче євробачення, Луцьк, Волинь
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