Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО
Сьогодні, 10:43
Учасниці луцького гурту "3ʼbeauties" Анна Ткач, Олександра Коровицька та Владислава Волинець потрапили у п'ятірку фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.
Суспільне познайомилося з учасницями гурту та разом із ними вперше почули пісню, яку дівчата виконуватимуть у заключному етапі нацвідбору.
Анна Ткач
Анні Ткач - 13 років. Дівчина розповіла: музикою займається чотири роки. Гурт "3ʼbeauties" створили на початку повномасштабної війни.
"Спочатку ми були конкурентами на різних конкурсах, концертах, а потім вирішили об'єднатися. Обожнюю творчі колаборації з друзями, різними музикантами. Ще маю таке незвичне захоплення – стрільба з лука", – ділиться вокалістка.
Зі слів Анни, своє життя вона планує пов'язати із музикою. Саме спів і виступи на сцені бачить у майбутньому.
Влада Волинець
12-річна Влада Волинець окрім співів обожнює малювати. Дівчина вміє грати на гітарі і фортепіано, пише авторські пісні.
Дівчина каже, що спершу співати в гурті буле нелегко: "Це перше тріо, з яким я співаю, мій перший гурт. Спочатку було важко, щоб вилаштувати голоси й тримати свою партію, а далі звикаєш і йде все супер".
Після початку війни, – говорить лучанка, – намалювала дві патріотичні картини. творчі роботи вдалося продати, гроші дівчина перерахувала на допомогу військовим.
Олександра Коровицька
13-річна Олександра Коровицька розповіла – учасниці "3ʼbeauties" збираються разом двічі на тиждень. У вільний від співів час дівчина займається верховою їздою, якою захопилася ще у сім років.
"До війни співала і англійські, і українські після. Більше іноземні, а зараз почала більше співати українські пісні", – ділиться вокалістка.
Зі слів Олександри, усі три учасниці активно долучаються до допомоги українській армії. Дівчата неодноразово брали участь у благодійних концертах зі збору коштів на ЗСУ.
Підготовка до нацвідбору
Увійшовши в п'ятірку фіналістів дівчата дуже зраділи. Нині – активно готуються і постійно тримають зв'язок із викладачкою вокалу Інною Кириченко.
"Я їх буду збирати стільки, скільки потрібно: і в день, і в ніч, і в обід, і ввечері. Скільки потрібно – стільки будемо займатися, ми готові до цього", – говорить викладачка.
Під час знімання сюжету Інна Кириченко вперше увімкнула дівчатам пісню, яку "3ʼbeauties" виконуватимуть на заключному етапі нацвідбору. Як учасниці відреагували на запропоновану композицію – у відео.
Що відомо про дитяче Євробачення 2023
Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023" відбудеться в жовтні у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору долучаться три члени журі. Склад журі фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.
Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Суспільне познайомилося з учасницями гурту та разом із ними вперше почули пісню, яку дівчата виконуватимуть у заключному етапі нацвідбору.
Анна Ткач
Анні Ткач - 13 років. Дівчина розповіла: музикою займається чотири роки. Гурт "3ʼbeauties" створили на початку повномасштабної війни.
"Спочатку ми були конкурентами на різних конкурсах, концертах, а потім вирішили об'єднатися. Обожнюю творчі колаборації з друзями, різними музикантами. Ще маю таке незвичне захоплення – стрільба з лука", – ділиться вокалістка.
Зі слів Анни, своє життя вона планує пов'язати із музикою. Саме спів і виступи на сцені бачить у майбутньому.
Влада Волинець
12-річна Влада Волинець окрім співів обожнює малювати. Дівчина вміє грати на гітарі і фортепіано, пише авторські пісні.
Дівчина каже, що спершу співати в гурті буле нелегко: "Це перше тріо, з яким я співаю, мій перший гурт. Спочатку було важко, щоб вилаштувати голоси й тримати свою партію, а далі звикаєш і йде все супер".
Після початку війни, – говорить лучанка, – намалювала дві патріотичні картини. творчі роботи вдалося продати, гроші дівчина перерахувала на допомогу військовим.
Олександра Коровицька
13-річна Олександра Коровицька розповіла – учасниці "3ʼbeauties" збираються разом двічі на тиждень. У вільний від співів час дівчина займається верховою їздою, якою захопилася ще у сім років.
"До війни співала і англійські, і українські після. Більше іноземні, а зараз почала більше співати українські пісні", – ділиться вокалістка.
Зі слів Олександри, усі три учасниці активно долучаються до допомоги українській армії. Дівчата неодноразово брали участь у благодійних концертах зі збору коштів на ЗСУ.
Підготовка до нацвідбору
Увійшовши в п'ятірку фіналістів дівчата дуже зраділи. Нині – активно готуються і постійно тримають зв'язок із викладачкою вокалу Інною Кириченко.
"Я їх буду збирати стільки, скільки потрібно: і в день, і в ніч, і в обід, і ввечері. Скільки потрібно – стільки будемо займатися, ми готові до цього", – говорить викладачка.
Під час знімання сюжету Інна Кириченко вперше увімкнула дівчатам пісню, яку "3ʼbeauties" виконуватимуть на заключному етапі нацвідбору. Як учасниці відреагували на запропоновану композицію – у відео.
Що відомо про дитяче Євробачення 2023
Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023" відбудеться в жовтні у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору долучаться три члени журі. Склад журі фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.
Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Київ та Червоний Хрест України підписали Меморандум про співпрацю щодо допомоги військовим, – Віталій Кличко
Сьогодні, 10:59
Як волиняни отримують мікрогранти від держави на «Власну справу» і хто може розраховувати на цю можливість
Сьогодні, 10:50
Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО
Сьогодні, 10:43
На Волині двох малих дітей забрали до лікарні, бо батьки пиячать та не доглядають за ними
Сьогодні, 10:33
Які щеплення мають бути у дорослих людей
Сьогодні, 10:04
Медіа