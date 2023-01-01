Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО

Анна Ткач, Олександра Коровицька та Владислава Волинець потрапили у п'ятірку фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.







Анна Ткач



Анні Ткач - 13 років. Дівчина розповіла: музикою займається чотири роки. Гурт "3ʼbeauties" створили на початку повномасштабної війни.



"Спочатку ми були конкурентами на різних конкурсах, концертах, а потім вирішили об'єднатися. Обожнюю творчі колаборації з друзями, різними музикантами. Ще маю таке незвичне захоплення – стрільба з лука", – ділиться вокалістка.



Зі слів Анни, своє життя вона планує пов'язати із музикою. Саме спів і виступи на сцені бачить у майбутньому.



Влада Волинець



12-річна Влада Волинець окрім співів обожнює малювати. Дівчина вміє грати на гітарі і фортепіано, пише авторські пісні.



Дівчина каже, що спершу співати в гурті буле нелегко: "Це перше тріо, з яким я співаю, мій перший гурт. Спочатку було важко, щоб вилаштувати голоси й тримати свою партію, а далі звикаєш і йде все супер".



Після початку війни, – говорить лучанка, – намалювала дві патріотичні картини. творчі роботи вдалося продати, гроші дівчина перерахувала на допомогу військовим.



Олександра Коровицька



13-річна Олександра Коровицька розповіла – учасниці "3ʼbeauties" збираються разом двічі на тиждень. У вільний від співів час дівчина займається верховою їздою, якою захопилася ще у сім років.



"До війни співала і англійські, і українські після. Більше іноземні, а зараз почала більше співати українські пісні", – ділиться вокалістка.



Зі слів Олександри, усі три учасниці активно долучаються до допомоги українській армії. Дівчата неодноразово брали участь у благодійних концертах зі збору коштів на ЗСУ.



Підготовка до нацвідбору



Увійшовши в п'ятірку фіналістів дівчата дуже зраділи. Нині – активно готуються і постійно тримають зв'язок із викладачкою вокалу Інною Кириченко.



"Я їх буду збирати стільки, скільки потрібно: і в день, і в ніч, і в обід, і ввечері. Скільки потрібно – стільки будемо займатися, ми готові до цього", – говорить викладачка.



Під час знімання сюжету Інна Кириченко вперше увімкнула дівчатам пісню, яку "3ʼbeauties" виконуватимуть на заключному етапі нацвідбору. Як учасниці відреагували на запропоновану композицію – у відео.





Що відомо про дитяче Євробачення 2023







Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.



Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

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