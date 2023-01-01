Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору. ВІДЕО

Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору. ВІДЕО
Зі 143 учасників волинянин Денис Грищук потрапив у десятку кращих, а згодом і у п'ятірку фіналістів нацвідбору Дитячого Євробачення.

Суспільному 12-річний школяр розповів, до участі у пісенному конкурсі готувався три роки, мріє про успіх і виступи на стадіонах.

"Я не сподівався, що пройду в п'ятірку, але як увійшов, то можу насолоджуватися цим моментом. Вокал це, надіюся, буде моєю майбутньою професією і Євробачення для мене – це сходинка", – каже співак.

Співати, – говорить Денис, – любив із раннього дитинства. Торік разом із мамою переїхав у Люблін. Нині поєднує навчання в українській і польській школах.

Із сусідньої Львівської області на Волинь до Дениса приїздить його викладачка вокалу Вікторія Венедиктова. Разом вони займаються уже чотири роки.

"Талант був помітний ще два роки тому. Він імпровізує, а це для такого віку дуже цінно. Він дуже сценічний хлопець. Мені багато хто говорив, що коли він виходить на сцену – притягує погляди, а це для артиста дуже важливо", – каже Вікторія Венедиктова.

Мама Дениса Тетяна розповідає: син брав участь у польському шоу "Голос країни", до нього повернулися усі судді. Перемогу тоді не здобув, але досвід отримав чималий. Додає: окрім музики син любить математику. Матір підтримує сина в усіх починаннях.
Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору. ВІДЕО

"Він дуже виважений, спокійний і він завжди знає що хоче. Для мене це дуже відповідально, бо мусиш бути не тільки мамою, а всім: ти менеджер дитини, водій, стиліст дитини – абсолютно все ", – говорить Тетяна.

Зі слів Дениса, із початку повномасштабної війни донатить на армію свої заощадження, виступає на благодійних концертах на підтримку військових та співав для захисників у кількох військових частинах.

"Я вірю в перемогу України, я пишаюся, що я українець і я пишаюся тим, що можу співати для наших військових", – додає співак.

Що відомо про дитяче Євробачення 2023

Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023" відбудеться в жовтні у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору долучаться три члени журі. Склад журі фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.
Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору. ВІДЕО

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.

Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

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Теги: Дитяче євробачення, волинянин
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