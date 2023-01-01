У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром

У Заборолі попрощалися із загиблим ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.Сьогодні, 30 липня, відбувся чин відспівування Віктора Демчура (05.04.1989 року народження). Захисник України загинув ще торік в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Втім, тіло солдата було доставлено додому лише нещодавно — в рамках обміну з російською федерацією.Після завершення панахиди домовину під звуки військового оркестру прощальною ходою пронесли до місцевого кладовища. Саме там знайшов свій останній спочинок Віктор Демчур. На знак вдячності за його подвиг люди ставали на коліна.