У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром

У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром
У Заборолі попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні, 30 липня, відбувся чин відспівування Віктора Демчура (05.04.1989 року народження). Захисник України загинув ще торік в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Втім, тіло солдата було доставлено додому лише нещодавно — в рамках обміну з російською федерацією.

Після завершення панахиди домовину під звуки військового оркестру прощальною ходою пронесли до місцевого кладовища. Саме там знайшов свій останній спочинок Віктор Демчур. На знак вдячності за його подвиг люди ставали на коліна.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром
У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром
Сьогодні, 18:14
За тиждень росія випустила по Одеській області 75 ракет та 100 БпЛА, – Forbes
Сьогодні, 17:46
Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
У Сумах зросла кількість загиблих та поранених від ракетного удару росіян
Сьогодні, 15:11
Під час ремонтних робіт на Волині побили комунальника: чоловік у реанімації
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Додому «На щиті» повертається Герой з Волині В`ячеслав Щесюк Додому «На щиті» повертається Герой з Волині В`ячеслав Щесюк
29 липень, 08:08
Сотня портретів: в місті на Волині відкрили Алею Героїв. ВІДЕО Сотня портретів: в місті на Волині відкрили Алею Героїв. ВІДЕО
29 липень, 06:55
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Оченко На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Оченко
28 липень, 12:57
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Андрієм Іщиком. ФОТО На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Андрієм Іщиком. ФОТО
28 липень, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром
Сьогодні, 18:14
 0
За тиждень росія випустила по Одеській області 75 ракет та 100 БпЛА, – Forbes
Сьогодні, 17:46
 0
Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
У Сумах зросла кількість загиблих та поранених від ракетного удару росіян
Сьогодні, 15:11
 0
Під час ремонтних робіт на Волині побили комунальника: чоловік у реанімації
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8