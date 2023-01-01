Погода у Луцьку на завтра, 31 липня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 31 липня, безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Луцьку очікуються похмурими. Удень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +16° до +25°.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять Івана Багатостраждального. У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити з себе втому після жнив. У народі говорили: "Хоча в липні й душно, й спекотно, але прощатись з ним шкода". За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +16° до +25°.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять Івана Багатостраждального. У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити з себе втому після жнив. У народі говорили: "Хоча в липні й душно, й спекотно, але прощатись з ним шкода". За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною.
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