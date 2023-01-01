Погода у Луцьку на завтра, 31 липня

Погода у Луцьку на завтра, 31 липня
У понеділок, 31 липня, безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Луцьку очікуються похмурими. Удень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +16° до +25°.

Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять Івана Багатостраждального. У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити з себе втому після жнив. У народі говорили: "Хоча в липні й душно, й спекотно, але прощатись з ним шкода". За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Сватовому відчутний нестерпний трупний запах через тіла окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 21:00
Надбавки до пенсії: хто може розраховувати на підвищення в серпні
Сьогодні, 20:27
Погода у Луцьку на завтра, 31 липня
Сьогодні, 20:00
Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі, – Центр нацспротиву
Сьогодні, 19:24
У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 липня
29 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
26 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня
24 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
22 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Сватовому відчутний нестерпний трупний запах через тіла окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 21:00
 0
Надбавки до пенсії: хто може розраховувати на підвищення в серпні
Сьогодні, 20:27
 0
Погода у Луцьку на завтра, 31 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі, – Центр нацспротиву
Сьогодні, 19:24
 0
У Луцькій громаді попрощалися із загиблим Героєм Віктором Демчуром
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8