Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі, – Центр нацспротиву

Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі, – Центр нацспротиву
Учора, 29 липня, партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели успішну диверсійну операцію. Вони знешкодили техніку та пошкодили будівлі.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Там указують, що партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.

Також партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона». Один із учасників групи спротиву прокоментував інциденти так: «Не бавовною одною…».

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Теги: Росія, Україна, війна
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