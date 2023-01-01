Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі, – Центр нацспротиву
Сьогодні, 19:24
Учора, 29 липня, партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели успішну диверсійну операцію. Вони знешкодили техніку та пошкодили будівлі.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Там указують, що партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.
Також партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона». Один із учасників групи спротиву прокоментував інциденти так: «Не бавовною одною…».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Там указують, що партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.
Також партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона». Один із учасників групи спротиву прокоментував інциденти так: «Не бавовною одною…».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі, – Центр нацспротиву
Сьогодні, 19:24
Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Медіа