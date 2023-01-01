Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі, – Центр нацспротиву





Про це повідомили в Центрі національного спротиву.



Там указують, що партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.



Також партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона». Один із учасників групи спротиву прокоментував інциденти так: «Не бавовною одною…».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 29 липня, партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели успішну диверсійну операцію. Вони знешкодили техніку та пошкодили будівлі.Про це повідомили в Центрі національного спротиву.Там указують, що партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.Також партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона». Один із учасників групи спротиву прокоментував інциденти так: «Не бавовною одною…».

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