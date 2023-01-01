За тиждень росія випустила по Одеській області 75 ракет та 100 БпЛА, – Forbes

За тиждень росія випустила по Одеській області 75 ракет та 100 БпЛА, – Forbes
З 18 по 24 липня російські загарбники атакували Одеську область 75 ракетами та 100 БпЛА, вартість яких більш як $280 млн.

Про це йдеться в матеріалі Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"За період з 18 по 24 липня росія випустила в бік Одеської області щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА. Загальна їхня вартість – понад $280 млн. Унаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 000 т зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

В акваторії Дунаю заблокованими опинилися десятки вантажних суден. Попри те, що порт Рені межує з територією Румунії на іншому березі Дунаю, НАТО не вжило достатньо жорстких заходів реагування.

"Російська армія для удару по українських портах застосовує більшість наявних у неї засобів. Під час атак використовують крилаті ракети "Калібр", які запускають з кораблів та підводних човнів, ракети Х-59 та Х-22 повітряного пуску, а також "Онікс" та "Іскандер" наземного пуску", - додають в матаріалі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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