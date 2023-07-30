У Сватовому відчутний нестерпний трупний запах через тіла окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

В окупованому Сватовому Луганської області відчутний сильний трупний запах, оскільки окупанти не вивозять тіла загиблих із території переповненого міського моргу.Про це йдеться у зведенні Генштабу.Окрім того, протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 34 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу “Shahed-136”, усі - знищено. Також рф здійснила 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, постраждали Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Порохонь, Ситне Сумської області та Ветеринарне,Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка таКуп’янськ на Харківщині.На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове Донецької області.На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Білокузьминівка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка та Костянтинівка Донецької області.На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та Побєди Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре та Катеринівка.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове та Велетенське Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів. Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах.Водночас, у місті Старобільськ, загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу із місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам. Внаслідок чого місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування.Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу окупантів.