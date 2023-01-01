На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув воїн з Волині Сергій Веремко

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув воїн з Волині Сергій Веремко
У боротьбі за незалежність України загинув житель села Заячиці, старший солдат 1987 року народження Веремко Сергій Петрович.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

Воїн поліг унаслідок артилерійського обстрілу окупантів, виконуючи бойове завдання в Ізюмському районі Харківської області.

«Локачинський селищний голова, працівники селищної ради, депутатський корпус та виконавчий комітет висловлюють щире співчуття батькам та членам родини Захисника.

Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей», – ідеться у повідомленні.

У Локачинській громаді оголошено Дні жалоби, просять утриматися від розважальних заходів та приспустити Державні прапори.

Про час прибуття траурного кортежу та маршрут його руху додатково повідомлять.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять, честь і шана!

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Теги: Сергій Веремко, війна, смерть
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