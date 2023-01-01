Завтра, 31 липня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»

Завтра, 31 липня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Завтра, 31 липня, орієнтовно о 08:00 до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Зустрінуть полеглих захисників о 07:30 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».

В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «На щиті» – пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

«Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно», – йдеться у повідомленні волонтерки.

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Теги: «На щиті», Волинь
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