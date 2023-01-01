«Не бавовною одною…» або як ЗСУ допомагають партизани у Маріуполі: Добрі новини від ВолиньPost

Дякуємо Збройним силам, які тримають небо над Україною, за їх щоденний подвиг. Наші захисники і захисниці творять дива, відвойовуючи кожен метр рідної землі. Тому ми традиційно щовечора розповідаємо про наших незламних воїнів та згадуємо найдобріші події цього дня.Втрати рф:танків – 4205 (+14)бойових броньованих машин – 8178 (+11)артилерійських систем – 4795 (+9)РСЗВ – 698 (+0)засоби ППО – 459 (+1)літаків – 315 (+0)гелікоптерів – 311 (+0)БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)крилаті ракети – 1347 (+0)кораблі/катери – 18 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)спеціальна техніка – 711 (+1).працює столяром 16 років. Має свою майстерню, але пів року тому став бійцем Національної Гвардії України і взявся за виготовлення іконостаса.В Нацгвардії лучанин служить стрільцем. Каже: до служби зброю у руках не тримав. "Я не служив, але вже навчили поводитися зі зброєю. У нас щодня відбуваються тренування, щодня збори, приїжджають інструктори", – додає чоловік.У перервах між службою повертається у майстерню, щоб продовжити роботу над іконостасом. Зараз працює над виготовленням колон.Зі 143 учасників волинянинпотрапив у десятку кращих, а згодом і у п'ятірку фіналістів нацвідбору Дитячого Євробачення.12-річний школяр розповів, до участі у пісенному конкурсі готувався три роки, мріє про успіх і виступи на стадіонах.Зі слів Дениса, із початку повномасштабної війни донатить на армію свої заощадження, виступає на благодійних концертах на підтримку військових та співав для захисників у кількох військових частинах."Я вірю в перемогу України, я пишаюся, що я українець і я пишаюся тим, що можу співати для наших військових", – додає співак.Партизани провели успішну диверсійну операцію в МаріуполіУчора, 29 липня, партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели успішну диверсійну операцію. Вони знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.