«Не бавовною одною…» або як ЗСУ допомагають партизани у Маріуполі: Добрі новини від ВолиньPost
30 липень, 23:23
Дякуємо Збройним силам, які тримають небо над Україною, за їх щоденний подвиг. Наші захисники і захисниці творять дива, відвойовуючи кожен метр рідної землі. Тому ми традиційно щовечора розповідаємо про наших незламних воїнів та згадуємо найдобріші події цього дня.
Підбірка добрих новин за 30 липня
Захисники за добу ліквідували ще 480 окупантів та 14 танків
Втрати рф:
танків – 4205 (+14)
бойових броньованих машин – 8178 (+11)
артилерійських систем – 4795 (+9)
РСЗВ – 698 (+0)
засоби ППО – 459 (+1)
літаків – 315 (+0)
гелікоптерів – 311 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)
крилаті ракети – 1347 (+0)
кораблі/катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)
спеціальна техніка – 711 (+1).
Стрілець Нацгвардії з Луцька виготовляє церковний іконостас
Володимир Базюк працює столяром 16 років. Має свою майстерню, але пів року тому став бійцем Національної Гвардії України і взявся за виготовлення іконостаса.
В Нацгвардії лучанин служить стрільцем. Каже: до служби зброю у руках не тримав. "Я не служив, але вже навчили поводитися зі зброєю. У нас щодня відбуваються тренування, щодня збори, приїжджають інструктори", – додає чоловік.
У перервах між службою повертається у майстерню, щоб продовжити роботу над іконостасом. Зараз працює над виготовленням колон.
Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору
Зі 143 учасників волинянин Денис Грищук потрапив у десятку кращих, а згодом і у п'ятірку фіналістів нацвідбору Дитячого Євробачення.
12-річний школяр розповів, до участі у пісенному конкурсі готувався три роки, мріє про успіх і виступи на стадіонах.
Зі слів Дениса, із початку повномасштабної війни донатить на армію свої заощадження, виступає на благодійних концертах на підтримку військових та співав для захисників у кількох військових частинах.
"Я вірю в перемогу України, я пишаюся, що я українець і я пишаюся тим, що можу співати для наших військових", – додає співак.
Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі
Учора, 29 липня, партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели успішну диверсійну операцію. Вони знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Підбірка добрих новин за 30 липня
Захисники за добу ліквідували ще 480 окупантів та 14 танків
Втрати рф:
танків – 4205 (+14)
бойових броньованих машин – 8178 (+11)
артилерійських систем – 4795 (+9)
РСЗВ – 698 (+0)
засоби ППО – 459 (+1)
літаків – 315 (+0)
гелікоптерів – 311 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)
крилаті ракети – 1347 (+0)
кораблі/катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)
спеціальна техніка – 711 (+1).
Стрілець Нацгвардії з Луцька виготовляє церковний іконостас
Володимир Базюк працює столяром 16 років. Має свою майстерню, але пів року тому став бійцем Національної Гвардії України і взявся за виготовлення іконостаса.
В Нацгвардії лучанин служить стрільцем. Каже: до служби зброю у руках не тримав. "Я не служив, але вже навчили поводитися зі зброєю. У нас щодня відбуваються тренування, щодня збори, приїжджають інструктори", – додає чоловік.
У перервах між службою повертається у майстерню, щоб продовжити роботу над іконостасом. Зараз працює над виготовленням колон.
Готувався до дитячого Євробачення три роки: волинянин Денис Грищук, – у фіналі нацвідбору
Зі 143 учасників волинянин Денис Грищук потрапив у десятку кращих, а згодом і у п'ятірку фіналістів нацвідбору Дитячого Євробачення.
12-річний школяр розповів, до участі у пісенному конкурсі готувався три роки, мріє про успіх і виступи на стадіонах.
Зі слів Дениса, із початку повномасштабної війни донатить на армію свої заощадження, виступає на благодійних концертах на підтримку військових та співав для захисників у кількох військових частинах.
"Я вірю в перемогу України, я пишаюся, що я українець і я пишаюся тим, що можу співати для наших військових", – додає співак.
Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі
Учора, 29 липня, партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели успішну диверсійну операцію. Вони знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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