Захисники за добу ліквідували ще 480 окупантів та 14 танків

Захисники за добу ліквідували ще 480 окупантів та 14 танків
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 480 російських вояк.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати рф:

танків – 4205 (+14)

бойових броньованих машин – 8178 (+11)

артилерійських систем – 4795 (+9)

РСЗВ – 698 (+0)

засоби ППО – 459 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)

крилаті ракети – 1347 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)

спеціальна техніка – 711 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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