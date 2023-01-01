Захисники за добу ліквідували ще 480 окупантів та 14 танків
Сьогодні, 09:27
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 480 російських вояк.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати рф:
танків – 4205 (+14)
бойових броньованих машин – 8178 (+11)
артилерійських систем – 4795 (+9)
РСЗВ – 698 (+0)
засоби ППО – 459 (+1)
літаків – 315 (+0)
гелікоптерів – 311 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)
крилаті ракети – 1347 (+0)
кораблі/катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)
спеціальна техніка – 711 (+1).
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати рф:
танків – 4205 (+14)
бойових броньованих машин – 8178 (+11)
артилерійських систем – 4795 (+9)
РСЗВ – 698 (+0)
засоби ППО – 459 (+1)
літаків – 315 (+0)
гелікоптерів – 311 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)
крилаті ракети – 1347 (+0)
кораблі/катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)
спеціальна техніка – 711 (+1).
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