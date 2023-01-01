Захисники за добу ліквідували ще 480 окупантів та 14 танків





Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.



Втрати рф:



танків – 4205 (+14)



бойових броньованих машин – 8178 (+11)



артилерійських систем – 4795 (+9)



РСЗВ – 698 (+0)



засоби ППО – 459 (+1)



літаків – 315 (+0)



гелікоптерів – 311 (+0)



БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)



крилаті ракети – 1347 (+0)



кораблі/катери – 18 (+0)



автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)



спеціальна техніка – 711 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 480 російських вояк.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Втрати рф:танків – 4205 (+14)бойових броньованих машин – 8178 (+11)артилерійських систем – 4795 (+9)РСЗВ – 698 (+0)засоби ППО – 459 (+1)літаків – 315 (+0)гелікоптерів – 311 (+0)БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)крилаті ракети – 1347 (+0)кораблі/катери – 18 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)спеціальна техніка – 711 (+1).

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