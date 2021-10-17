У Луцьку через перекриття проспекту Волі автобуси та тролейбуси частково змінили маршрут

У Луцьку через перекриття проспекту Волі автобуси та тролейбуси частково змінили маршрут
У зв'язку із тимчасовим зупиненням руху транспорту, 30 липня з 07.30 до 11.00 на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена, де відбуваються змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка», змін зазнає маршрутна мережа.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Рух громадського транспорту буде організовано таким чином:

- автобуси міських маршрутів:

№ 1 рух в прямому напрямку: Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка...., в зворотньому напрямку: Винниченка, Б.Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська;

№ 2 рух в прямому напрямку: Винниченка, Б.Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка...

№ 5 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська...

№ 3, №7, № 9, № 19, № 22, № 22-а, № 24, № 26, № 26-а, № 27-а, № 28, № 32 - без змін.

№ 10 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку - без змін.

№ 11 рух в прямому напрямку без змін, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Д.Галицького.

№ 12 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська...

№ 25 рух в прямому напрямку без змін, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Д.Галицького.

№ 30 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку без змін.

№31 рух в прямому напрямку: Шевченка, Набережна, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська, Набережна, Шевченка.

Автобуси приміських маршрутів Луцької міської територіальної громади змін не зазнають.

Тролейбусні маршрути №5 та №15-а під час проведення змагань припинять рух. Тролейбусні маршрути № 4, 4а, 12 змін не зазнають.

Маршрут № 1 тролейбуси будуть курсувати в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, а у зворотньому без змін.

Маршрути № 2 тролейбуси будуть курсувати в прямому напрямку без змін, а у зворотньому через вулиці Рівненська, Київський майдан, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі.

Маршрут № 3 тролейбус буде курсувати в прямому напрямку Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, а у зворотньому - Рівненська, Київський майдан, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького.

Маршрут № 15 тролейбуси будуть курсувати через вулиці Рівненську, Київський майдан, Дубнівську, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі.

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Теги: Луцьк, маршрути, зміни, дорога, перекриття
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