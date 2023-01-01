У Сумах – 17 постраждалих від ракетного удару росіян: одна людина загинула





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До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула.



Очолює штаб з ліквідації наслідків директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба. Керівник робіт із ліквідації наслідків НС – керуючий справами виконавчого комітету Юлія Павлик.



На місці проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сумах працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки на місто 29 липня.Про це повідомили у Сумській міськраді. 29 липня ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках.До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула.Очолює штаб з ліквідації наслідків директор департаменту інфраструктури міста. Керівник робіт із ліквідації наслідків НС – керуючий справами виконавчого комітетуНа місці проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.

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