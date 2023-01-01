У Сумах – 17 постраждалих від ракетного удару росіян: одна людина загинула

У Сумах – 17 постраждалих від ракетного удару росіян: одна людина загинула
У Сумах працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки на місто 29 липня.

Про це повідомили у Сумській міськраді.

29 липня ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках.

До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула.

Очолює штаб з ліквідації наслідків директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба. Керівник робіт із ліквідації наслідків НС – керуючий справами виконавчого комітету Юлія Павлик.

На місці проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.
У Сумах – 17 постраждалих від ракетного удару росіян: одна людина загинула

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Теги: Суми, ракетний обстріл
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