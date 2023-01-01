ПВК «Вагнер» прибуває в Білорусь майже без важкої техніки, – британська розвідка





Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, пише



"Із середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців "Вагнера", ймовірно, розмістилися у військовому таборі в Целі, що в центральній Білорусі. Знімки показують, що з середини липня 2023 року сотні транспортних засобів прибули до раніше майже порожнього об’єкта", — йдеться у повідомленні.



У відомстві зауважують, що, відповідно до наявної інформації, більшість транспортних засобів, які привезли із собою найманці — це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин.



"Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою "Вагнера", яка використовувалась в Україні; існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим", — зазначається в дописі.



Здатність ПВК "Вагнер" зберегти важку техніку та засоби, такі як повітряний транспорт, стане ключовим фактором її майбутньої бойової ефективності, підкреслюють в Міноборони Великої Британії.



Що відомо про переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" 23-24 червня 2023 року в Росії, між ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним та невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком була домовленість про переміщення найманців на територію РБ.



За даними Державної прикордонної служби України, 15 липня велика колона "вагнерівців" прибула до Білорусі.



Речник ДПСУ Андрій Демченко вказав, що "вагнерівців" у Білорусі можуть використати для провокацій. Лукашенко заявляв, що найманці ПВК "Вагнер" хочуть на "екскурсію до Варшави та Жешува".



29 липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що близько сотні найманців із ПВК "Вагнер" вирушили в напрямку кордону з Польщею на межі з Литвою, де пролягає так званий Сувальський коридор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найманці приватної військової компанії "Вагнер", які передислоковуються у Білорусь після спроби заколоту проти російської влади, прибувають майже без важкої військової техніки, що може негативно позначитися на їхній боєздатності.Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, пише Суспільне "Із середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців "Вагнера", ймовірно, розмістилися у військовому таборі в Целі, що в центральній Білорусі. Знімки показують, що з середини липня 2023 року сотні транспортних засобів прибули до раніше майже порожнього об’єкта", — йдеться у повідомленні.У відомстві зауважують, що, відповідно до наявної інформації, більшість транспортних засобів, які привезли із собою найманці — це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин."Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою "Вагнера", яка використовувалась в Україні; існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим", — зазначається в дописі.Здатність ПВК "Вагнер" зберегти важку техніку та засоби, такі як повітряний транспорт, стане ключовим фактором її майбутньої бойової ефективності, підкреслюють в Міноборони Великої Британії.Що відомо про переміщення "вагнерівців" до БілорусіПісля невдалого заколоту ПВК "Вагнер" 23-24 червня 2023 року в Росії, між ватажком "вагнерівців"та невизнаним президентом Білорусібула домовленість про переміщення найманців на територію РБ.За даними Державної прикордонної служби України, 15 липня велика колона "вагнерівців" прибула до Білорусі.Речник ДПСУ Андрій Демченко вказав, що "вагнерівців" у Білорусі можуть використати для провокацій. Лукашенко заявляв, що найманці ПВК "Вагнер" хочуть на "екскурсію до Варшави та Жешува".29 липня прем’єр-міністр Польщіповідомив, що близько сотні найманців із ПВК "Вагнер" вирушили в напрямку кордону з Польщею на межі з Литвою, де пролягає так званий Сувальський коридор.

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