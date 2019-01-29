Під час ремонтних робіт на Волині побили комунальника: чоловік у реанімації
Сьогодні, 14:30
В місті Нововолинськ під час ліквідації пориву на водогоні побили слюсаря місцевого водоканалу. Чоловік нині у реанімації, – повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Борис Карпус.
Це сталося зранку, 29 липня. Як розповіла у коментарі Суспільному начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради Катерина Бонюк, станом на 30 липня стан комунальника залишається важким.
Як стало відомо з допису міського голови, слюсар вийшов на роботу у свій вихідний, щоб відновити водопостачання у кількох будинках міста. Під час виконання робіт на нього напав один із нетверезих жильців.
З місця пригоди комунальник потрапив у лікарню. "Хворий поступив у важкому стані, з ознаками черепно-мозкової травми, оглянутий нейрохірургом і залишається у реанімації", – сказав анестезіолог Нововолинської лікарні Віктор Пасічник.
За побиття слюсаря нетверезого чоловіка затримали правоохоронці, – сказала Катерина Бонюк. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за статтею 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
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Це сталося зранку, 29 липня. Як розповіла у коментарі Суспільному начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради Катерина Бонюк, станом на 30 липня стан комунальника залишається важким.
Як стало відомо з допису міського голови, слюсар вийшов на роботу у свій вихідний, щоб відновити водопостачання у кількох будинках міста. Під час виконання робіт на нього напав один із нетверезих жильців.
З місця пригоди комунальник потрапив у лікарню. "Хворий поступив у важкому стані, з ознаками черепно-мозкової травми, оглянутий нейрохірургом і залишається у реанімації", – сказав анестезіолог Нововолинської лікарні Віктор Пасічник.
За побиття слюсаря нетверезого чоловіка затримали правоохоронці, – сказала Катерина Бонюк. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за статтею 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Під час ремонтних робіт на Волині побили комунальника: чоловік у реанімації
Сьогодні, 14:30
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