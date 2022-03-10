У Сумах зросла кількість загиблих та поранених від ракетного удару росіян

У Сумах зросла кількість загиблих та поранених від ракетного удару росіян
Зросло число постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах, якого рф завдала ввечері 29 липня.

Про це повідомили у Сумській міськраді.

"Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Також пошкоджено гуртожитки та багатоповерхівки.

До роботи на місці події загалом залучений 101 працівник поліції, 22 – від Національної гвардії України, 34 працівники та шість одиниць техніки – вд ДСНС.

Продовжуються заходи з розбору завалів та евакуації населення. Працюють 36 працівників ДСНС і сім одиниць техніки, та стільки ж одиниць комунальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазнаачється, що надано тимчасове місце для проживання 13 особам.
Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждало 20 ( троє залишаються в лікарні).

У результаті ракетного удару було пошкоджено елементи контактної мережі по вул. Ковпака. Зранку 30 липня відновлено подачу напруги та рух тролейбусів відповідно до маршрутів. Працівники КП «Електроавтотранс» продовжують ремонтні роботи щодо повного усунення технічних несправностей.

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Теги: Росія, Україна, війна, Суми
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