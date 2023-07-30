У Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі: там були офіси міністерств
Сьогодні, 12:20
Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух у 50-поверховому будинку", розташованому в "Москва-Сіті".
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС, російські пабліки, мера Москви Сергія Собяніна.
За даними ТАСС, "стався хлопок" у будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті".
"Унаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - сказав співрозмовник агентства.
Пропагандисти додають, що постраждалих нібито немає, і пожежі не виникло.
При цьому вежу "IQ-кварталу" в "Москва-сіті", пише ТАСС, евакуйовано після "хлопка".
Собянін зазначив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, у результаті чого пошкоджені башти будівлі.
За інформацією видання, в "IQ-кварталі" розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС, російські пабліки, мера Москви Сергія Собяніна.
За даними ТАСС, "стався хлопок" у будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті".
"Унаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - сказав співрозмовник агентства.
Пропагандисти додають, що постраждалих нібито немає, і пожежі не виникло.
При цьому вежу "IQ-кварталу" в "Москва-сіті", пише ТАСС, евакуйовано після "хлопка".
Собянін зазначив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, у результаті чого пошкоджені башти будівлі.
За інформацією видання, в "IQ-кварталі" розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.
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