У Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі: там були офіси міністерств





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За даними ТАСС, "стався хлопок" у будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті".



"Унаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - сказав співрозмовник агентства.



Пропагандисти додають, що постраждалих нібито немає, і пожежі не виникло.



При цьому вежу "IQ-кварталу" в "Москва-сіті", пише ТАСС, евакуйовано після "хлопка".



Собянін зазначив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, у результаті чого пошкоджені башти будівлі.



За інформацією видання, в "IQ-кварталі" розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух у 50-поверховому будинку", розташованому в "Москва-Сіті".Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС, російські пабліки, мера Москви Сергія Собяніна.За даними ТАСС, "стався хлопок" у будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті"."Унаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - сказав співрозмовник агентства.Пропагандисти додають, що постраждалих нібито немає, і пожежі не виникло.При цьому вежу "IQ-кварталу" в "Москва-сіті", пише ТАСС, евакуйовано після "хлопка".Собянін зазначив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, у результаті чого пошкоджені башти будівлі.За інформацією видання, в "IQ-кварталі" розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.

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