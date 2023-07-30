У Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі: там були офіси міністерств

У Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі: там були офіси міністерств
Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух у 50-поверховому будинку", розташованому в "Москва-Сіті".

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС, російські пабліки, мера Москви Сергія Собяніна.

За даними ТАСС, "стався хлопок" у будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті".

"Унаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - сказав співрозмовник агентства.

Пропагандисти додають, що постраждалих нібито немає, і пожежі не виникло.

При цьому вежу "IQ-кварталу" в "Москва-сіті", пише ТАСС, евакуйовано після "хлопка".

Собянін зазначив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, у результаті чого пошкоджені башти будівлі.

За інформацією видання, в "IQ-кварталі" розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.

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Теги: Росія, Україна, війна, Москва
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