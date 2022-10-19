Стрілець Нацгвардії з Луцька виготовляє церковний іконостас. ВІДЕО
Сьогодні, 10:56
Володимир Базюк працює столяром 16 років. Має свою майстерню, але пів року тому став бійцем Національної Гвардії України і взявся за виготовлення іконостаса.
Як розповів Володимир Базюк Суспільному, церкву, де стоятиме іконостас, зводять на території військової частини.
В Нацгвардії лучанин служить стрільцем. Каже: до служби зброю у руках не тримав. "Я не служив, але вже навчили поводитися зі зброєю. У нас щодня відбуваються тренування, щодня збори, приїжджають інструктори", – додає чоловік.
У перервах між службою повертається у майстерню, щоб продовжити роботу над іконостасом. Зараз працює над виготовленням колон.
"Розміри його, приблизно, шість метрів ширини і шість метрів висоти. За бажанням батюшки колони зробили з винограду", – каже майстер. Для виготовлення однієї колони потрібно три дні.
Володимир говорить: має освіту столяра, спочатку працював в Україні, потім за кордоном. Нині мріє про Перемогу.
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Як розповів Володимир Базюк Суспільному, церкву, де стоятиме іконостас, зводять на території військової частини.
В Нацгвардії лучанин служить стрільцем. Каже: до служби зброю у руках не тримав. "Я не служив, але вже навчили поводитися зі зброєю. У нас щодня відбуваються тренування, щодня збори, приїжджають інструктори", – додає чоловік.
У перервах між службою повертається у майстерню, щоб продовжити роботу над іконостасом. Зараз працює над виготовленням колон.
"Розміри його, приблизно, шість метрів ширини і шість метрів висоти. За бажанням батюшки колони зробили з винограду", – каже майстер. Для виготовлення однієї колони потрібно три дні.
Володимир говорить: має освіту столяра, спочатку працював в Україні, потім за кордоном. Нині мріє про Перемогу.
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