Стрілець Нацгвардії з Луцька виготовляє церковний іконостас. ВІДЕО

Володимир Базюк працює столяром 16 років. Має свою майстерню, але пів року тому став бійцем Національної Гвардії України і взявся за виготовлення іконостаса.



Як розповів Володимир Базюк



В Нацгвардії лучанин служить стрільцем. Каже: до служби зброю у руках не тримав. "Я не служив, але вже навчили поводитися зі зброєю. У нас щодня відбуваються тренування, щодня збори, приїжджають інструктори", – додає чоловік.



У перервах між службою повертається у майстерню, щоб продовжити роботу над іконостасом. Зараз працює над виготовленням колон.



"Розміри його, приблизно, шість метрів ширини і шість метрів висоти. За бажанням батюшки колони зробили з винограду", – каже майстер. Для виготовлення однієї колони потрібно три дні.



Володимир говорить: має освіту столяра, спочатку працював в Україні, потім за кордоном. Нині мріє про Перемогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! працює столяром 16 років. Має свою майстерню, але пів року тому став бійцем Національної Гвардії України і взявся за виготовлення іконостаса.Як розповів Володимир Базюк Суспільному , церкву, де стоятиме іконостас, зводять на території військової частини.В Нацгвардії лучанин служить стрільцем. Каже: до служби зброю у руках не тримав. "Я не служив, але вже навчили поводитися зі зброєю. У нас щодня відбуваються тренування, щодня збори, приїжджають інструктори", – додає чоловік.У перервах між службою повертається у майстерню, щоб продовжити роботу над іконостасом. Зараз працює над виготовленням колон."Розміри його, приблизно, шість метрів ширини і шість метрів висоти. За бажанням батюшки колони зробили з винограду", – каже майстер. Для виготовлення однієї колони потрібно три дні.Володимир говорить: має освіту столяра, спочатку працював в Україні, потім за кордоном. Нині мріє про Перемогу.

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