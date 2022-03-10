У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, – ЗМІ

У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, – ЗМІ
Внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах у суботу. 29 липня, ввечері зруйновано один із корпусів навчального закладу.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Суспільне.Суми.

"Внаслідок російського ракетного удару по Сумах зруйнований один з корпусів навчального закладу. Вибух пролунав близько 20:00", - йдеться в повідомленні.

Суспільне публікує також фото наслідків удару.

Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах. В ОВА повідомляли, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

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Теги: Росія, Україна, війна, Суми
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