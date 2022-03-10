У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, – ЗМІ





Про це повідомляє



"Внаслідок російського ракетного удару по Сумах зруйнований один з корпусів навчального закладу. Вибух пролунав близько 20:00", - йдеться в повідомленні.



Суспільне публікує також фото наслідків удару.



Російські війська у суботу ввечері

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах у суботу. 29 липня, ввечері зруйновано один із корпусів навчального закладу.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Суспільне.Суми."Внаслідок російського ракетного удару по Сумах зруйнований один з корпусів навчального закладу. Вибух пролунав близько 20:00", - йдеться в повідомленні.Суспільне публікує також фото наслідків удару.Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах . В ОВА повідомляли, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

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