Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах





Про це



"Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працють всі необхідні служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.



В ОВА закликали не публікувати фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія ввечері, 29 липня, завдала ракетного удару по закладу освіти в Сумах.Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація."Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працють всі необхідні служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.В ОВА закликали не публікувати фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків.Головне фото - ілюстративне.

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