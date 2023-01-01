Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах

Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах
Росія ввечері, 29 липня, завдала ракетного удару по закладу освіти в Сумах.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працють всі необхідні служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликали не публікувати фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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