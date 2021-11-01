У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО

У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 29 липня, рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на 6-у поверсі багатоповерхового житлового будинку в Луцьку на вулиці Гордіюк.

На місці події працювали 13 чоловік особового складу, 5 одиниць основної та спеціальної техніки служби 101.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, пожежа, багатоповерхівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах
Сьогодні, 22:05
Справа про смерть та повторний розтин бійця Андрія Коробка із Луцька: що кажуть в поліції
Сьогодні, 21:35
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
Збірна України з Харлан у складі вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку на Соборності під час пожежі у багатоповерхівці врятували двох дорослих та дитину У Луцьку на Соборності під час пожежі у багатоповерхівці врятували двох дорослих та дитину
23 червень, 11:00
У луцькій багатоповерхівці горіла квартира: двох людей забрала «швидка» У луцькій багатоповерхівці горіла квартира: двох людей забрала «швидка»
01 листопад, 2021, 09:14
У луцькій багатоповерхівці сталась пожежа У луцькій багатоповерхівці сталась пожежа
29 вересень, 2021, 11:09
У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО
12 серпень, 2021, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Сьогодні, 22:22
 0
Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах
Сьогодні, 22:05
 0
Справа про смерть та повторний розтин бійця Андрія Коробка із Луцька: що кажуть в поліції
Сьогодні, 21:35
 0
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
 0
Збірна України з Харлан у складі вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні, 20:33
 0
Медіа
відео
1/8