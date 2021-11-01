У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 29 липня, рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на 6-у поверсі багатоповерхового житлового будинку в Луцьку на вулиці Гордіюк.
На місці події працювали 13 чоловік особового складу, 5 одиниць основної та спеціальної техніки служби 101.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 29 липня, рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на 6-у поверсі багатоповерхового житлового будинку в Луцьку на вулиці Гордіюк.
На місці події працювали 13 чоловік особового складу, 5 одиниць основної та спеціальної техніки служби 101.
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