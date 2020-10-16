Справа про смерть та повторний розтин бійця Андрія Коробка із Луцька: що кажуть в поліції

Андрія Коробка, ще триває.



Про це в коментарі Аркадій Найдич.



З його слів, слідчі зможуть прийняти рішення у провадженні, коли отримають висновки комісійної судово-медичної експертизи тіла, яку на прохання родини повторно проводило Волинське бюро судово-медичної експертизи.



"Всі обставини смерті Андрія Коробка встановлені. Попередня причина підтвердилася – це гострий інфаркт міокарда. Сліди насильницької смерті на тілі померлого відсутні. Тому у додаткових експертизах немає потреби", – зазначив Аркадій Найдич і додав, що після отримання висновку експертів буде прийнято рішення про подальшу долю справи.



Як додав начальник слідства, після



Що відомо про смерть Андрія Коробка



14 липня у Луцьку призупинили похорон 42-річного військовослужбовця Андрія Коробка. На тілі сина Зоя Коробко виявили сліди побиття: кров та синці.



За офіційним повідомленням, яке рідні отримали від військових, Андрій Коробко помер від інфаркту. Попередній розтин тіла був проведений у Дніпрі. Учасники похорону перекрили дорогу і домоглися проведення повторної експертизи тіла бійця.



19 липня правоохоронці оголосили результати повторного розтину тіла Андрія Коробка – інфаркт міокарда. Як повідомила матір військового Суспільному, у результати обох експертиз вона не вірить.



20 липня у Луцьку попрощалися з воїном. Поховали Андрія Коробка на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у Гаразджі.

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